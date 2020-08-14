شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.22% بما يعادل -1.54 نقطة ليستقر على سعر 124.57 دولار، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 118.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه