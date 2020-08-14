أمازون لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 14-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أمازون (AMAZON) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 3,216.08، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.04% بما يعادل -1.22 نقطة ليستقر على سعر 3,161.02 دولار، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، كما يستفيد في الوقت نفسه من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,071.91، ليستهدف مستوى المقاومة 3,343.00 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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