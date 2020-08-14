الاقتصاد

أدوبي يعزز من مكاسبه – تحليل – 14-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد صعوداً، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. 

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 467.65 استعداداً لمهاجمته.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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