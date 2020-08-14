فيتش تخفض تصنيف البحرين إلى (‭B+‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى البحرين إلى (‭B+‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس التخفيض الأثر المجمع لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على البحرين، و تتوقع الوكالة اتساع عجز ميزانية الحكومة في البحرين إلى 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 بالمئة في 2019، كما تتوقع انكماش عجز الميزانية الحكومية للبحرين إلى 5.3 بالمئة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا. وأكدت أن هناك ضبابية كبيرة بشأن الكيفية التي سيتم بها تعديل الخطط المالية في الأمد المتوسط في ضوء أثر الجائحة، مشيرة إلى أن حكومة البحرين ستحتاج لتجاوز التدابير المالية التي وضعت بشكل مبدئي في برنامج التوازن المالي لوضع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي قوي

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