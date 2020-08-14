شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 860 جنيهاً للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار الذهب للتراجع في مصر، بعد اضطراب كبير شهدته أسعار المعدن النفيس على مدار التداول أمس، إذ هبط الذهب اليوم بقيمة 7 جنيهات، عقب تراجع أوقية الذهب لتقترب لتسجل 1943 دولاراً، الأمر الذي انعكس على أسعار المعدن النفيس في مصر لتسجل 860 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.



أسعار الذهب اليوم... أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 737.15 جنيه

عيار 21 : 860 جنيها

عيار 24 : 982.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6880 جنيه

السعر العالمي : 1943 دولار

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وهبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات أمس الخميس، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وبعد أن خسر 10% من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو .

وجرى تداوله منخفضا 0.3% إلى 93.093. ومقابل اليورو، هبط الدولار 0.5 بالمئة إلى 1.1840 دولار ليضيف إلى انخفاض بنسبة 0.4%، يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز

وأشار محللون إلى أن متانة سوق الأسهم في الآونة الأخيرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حزمة دعم مالي أمريكية جديدة وتوتر جيوسياسي تقوض الدولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء وبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة.

وعوض الين الياباني بعض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، ليتداول مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 106.62 للدولار. لكن بحلول منتصف الجلسة في لندن تخلى عن تلك المكاسب واستقر في التداولات.وصعد الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3099 دولار.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية لفترة وجيزة لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يستقر عند 6.9421 للدولار. ويجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم السبت لمراجعة اتفاق المرحلة واحد التجاري بين البلدين.