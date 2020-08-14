تعرف على أسعار الحديد والأسمنت والرمل بالسوق المحلى اليوم الجمعة 14-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 -8-2020، في السوق المحلي، وفقاً لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، وبلغ السعر للمستهلك عند 9400 -9750 جنيهاً.
وترواحت أسعار أسعار الأسمنت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، وتراوح سعره للمستهلك بين 630 - 670 جنيهاً للطن، وأسعار الجبس تراوحت بين 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيهاً، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
الجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.
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