شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور.. انخفاض البطاطس والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 14-8-2020، انخفاض لعدد من الأصناف، وذلك وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وبحسب الأسعار المعلن بسوق العبور للجملة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة المعروض من أصناف الخضار والفاكهة بالأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأصناف منها البطاطس التي سجلت 2-3 جنيها مقابل 3-3.5 جنيها للكيلو، كما انخفضت أسعار الكوسة لتسجل 2-5 جنيها مقابل 3-6 جنيهات.

وأضاف "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الخيار البلدى تراوح بين 3-5 حنيهات، وسجل الخيار الصوب سعراً تراوح بين 3-5.5جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.75 - 3.75 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما تراوح سعر الثوم بين 15-27جنيها، وسحلت أسعار الفاصوليا 12-15 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن، بحسب تقريراً تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و781 ألف و207 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و388 ألف 910 طن ، بالإضافة إلي تصدير 673 ألف و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و946 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و136 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 31 ألف و 524 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن .