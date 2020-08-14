شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح ويتحرك حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 0.7170، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7065 ثم 0.7000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط