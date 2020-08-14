شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن ليختبر دعم العلم المثلثي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا الدعم كشرط أول لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع على المدى اللحظي والقصير، حيث إن كسر هذا الدعم يليه كسر 44.40 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 42.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
بالمقابل، يحتاج السعر لاختراق 45.35 لتفعيل التأثير الإيجابي للنموذج المذكور والاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 47.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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