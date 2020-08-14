شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي ليختبر المتوسط المتحرك 50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر 41.05 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر ليبدأ تصحيح هابط على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتفاع مجدداً وتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 45.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد