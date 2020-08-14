شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة مقاومة قوية عند الدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يجبر السعر على الارتداد هبوطاً ليكسر مستوى 26.90 ويقترب من 26.10، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر المستوى الأخير سيؤكد استمرار الميل الهابط والتحول نحو الانخفاض بقية اليوم، ليتجه السعر نحو 25.06 كهدف سلبي تالي قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
من جهة أخرى، نشير إلى أن السعر يحتاج لاختراق 27.60 لتأكيد العودة إلى القناة الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية ممتدة تصل إلى 29.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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