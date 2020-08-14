شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط ليختبر أرضية الدعم المحورية 1934.68، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1967.90 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 2008.80.

بالمقابل، نذكر بأن كسر 1934.68 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1901.80 وتمتد إلى 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد