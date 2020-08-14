شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتقديم تداولات إيجابية بعد الارتكاز على خط الاتجاه اللحظي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.3185 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة، والتي تتطلب الثبات فوق 1.3045 كشرط أول لاستمرارها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد