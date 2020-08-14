شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال فوق المتوسط المتحرك 50، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار المساهمة بدفع السعر للارتفاع مجدداً والتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.1908.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1737 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1908
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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