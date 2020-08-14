شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي ، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات استهلاك الوقود خلال هذا العام ،ويضغط على الأسعار أيضا بيانات اقتصادية ضعيفة فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 41.79$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.34$، وسجل أعلى مستوي عند 42.55$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 44.50$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.18$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.21$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

Advertisements

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة توقعاتها للطلب العالمي على النفط فى 2020 ، وقالت إن انخفاض السفر الجوي بسبب جائحة كورونا ،سيخفض استهلاك النفط هذا العام بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وقالت منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" فى وقت سابق هذا الأسبوع ،إن الطلب العالمي على النفط من المرجح أن ينخفض 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام ، وتوقعت المنظمة انخفاضا 8.95 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

فى الصين ،سجل الإنتاج الصناعي نموا بمعدل 4.8% فى تموز/يوليو ،بأقل من توقعات السوق نمو بمعدل 5.1% ، الأمر الذي أثار الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة كورونا ، والصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له.