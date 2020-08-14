الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "بيتك" أول بنك يوفر جناح لتطبيق "هويتي" في فروعه ومعارضه

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن تقديم خدمات التسجيل في الهوية الرقمية التابعه للهيئة العامة للمعلومات المدنية، عبر توفير جناح للهيئة في عدد من فروع ومعارض "بيتك"، وبذلك يكون أول بنك في الكويت يطبق هذه المبادرة التي تتماشى مع توجه استراتيجية التحول الرقمي والريادة في الخدمات المصرفية الالكترونية، كما تتماشى مع الاجراءات الصحية الوقائية التي تشمل مراعاة التباعد الجسدي وتجنب الازدحام.

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في "بيتك" عادل احمد الرشود، ان مبادرة البنك بتوفير جناح لتطبيق "هويتي" في فروع "بيتك" جاء ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بهدف خدمة العملاء في تسهيل تسجيل الهوية الرقمية دون الحاجه لمراجعة الهيئة.

وأضاف الرشود في تصريح صحفي، ان الأجنحة أو المكائن الآلية التي وفرها "بيتك" هي قائمة بذاتها توفر حلًا كاملاً للتسجيل الذاتي لبطاقة الهوية المدنية الرقمية في الكويت عبر أجهزة الموبايل الذكية، لافتا الى امكانية التسجيل في خدمة التوقيع الرقمي أيضا، التي تمكن العميل من تنفيذ التوقيع عن بعد "رقميا" على المستندات من أي طرف يرسل له وثائق الكترونية.

وأكد حرص "بيتك" على مواصلة ابرام شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة بهدف تقديم قيمة مضافة لعملاء "بيتك"، مثمنا دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي يصب برافد دعم جهود "بيتك" في خدمة العملاء.

يذكر ان اعتماد "بيتك" البطاقة المدنية الرقمية عبر تطبيق "هويتي" كإثبات رسمي للعملاء، جاء امتثالا لقرار مجلس الوزرء بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية للتعريف بهوية الأشخاص وإنجاز المعاملات، وضمن جهود البنك المتميزة في تعزيز ريادته في التحول الرقمي للصناعة المصرفية، من خلال تبني ومواكبة آخر وأحدث خدمات التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية.

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ويعد تطبيق "هويتي" المتاح عبر الموبايل، واحدا من أهم التطبيقات الحكومية التي تشهد اقبالا كبيرا من المستخدمين الراغبين بالحصول على بطاقة مدنية رقمية، حيث يستقبل "بيتك" العملاء لانجاز معاملاتهم المصرفية عبر هذه البطاقة بما يضمن اسهل الاجراءات.

وتمكن البطاقة المدنية الرقمية عبر تطبيق "هويتي"، العميل من انجاز معاملاته المصرفية بأي من فروع "بيتك" بكل سهولة من خلال رمز الكود الشخصي الخاص بالعميل.

ويمكن للعميل تجديد بطاقته المدنية المنتهية بشكل مباشر من خلال تطبيق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن ثم تكون صالحة كهوية الكترونية للاستخدام عبر فروع وشبكة قنوات "بيتك" كإثبات رسمي.