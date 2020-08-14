شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ تلقت أسهم شركات السياحة ضربة بعد أن أضافت بريطانيا المزيد من الدول الأوروبية لقائمتها للمناطق التى يخضع الوافدون منها للحجر الصحى، بينما أثارت بيانات مبيعات تجزئة مخيبة للتوقعات من الصين شكوكا بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 2.1% فيما تراجعت أسهم شركات طيران وأخرى مشغلة للرحلات السياحية مثل توي وإيزي جت وآي.إيه.جي المالكة للخطوط البريطانية بين 3.5 بالمئة و5.5%.

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وانخفضت الأسهم الفرنسية 1% مع تراجع سهم إير فرانس كيه.إل.إم بنسبة 3.8%.

وقررت المملكة المتحدة فرض حجر صحى لمدة 14 يوما على الوافدين من فرنسا اعتبارا من السبت وأضافت هولندا ومالطا وثلاث دول أخرى إلى القائمة.

في غضون ذلك، اتسم أداء الأسواق العالمية بالفتور إذ أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصينية انخفاضا مفاجئا في يوليو تموز، بينما واجه تعافي قطاع المصانع صعوبات لكي يزيد وتيرته، مما أضعف احتمالات انتعاش سريع من أزمة فيروس كورونا.