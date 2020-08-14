شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني ،والمتوقع تسجيل أسوأ وتيرة كساد على الإطلاق.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1790$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1813 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1826$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل تنامي الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

انخفض عدد الطلبات الأسبوعية للحصول إلى إعانة البطالة فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لأقل من مليون للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا فى البلاد ، مع تسجيل 963 ألف طلب ،أفضل من توقعات الخبراء 1.120 مليون ، فى علامة إيجابية لسوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور الناتج المحلي الإجمالي فى 19 دولة مشاركة فى اقتصاد اليورو ،ووفقا لتقديرات أولية انكماش اقتصاد أوروبا بمعدل 12.1% خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعدما سجل انكماشا بمعدل 3.8% خلال الربع الأول.

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش تصدر القراءة الأولية الرسمية للناتج المحلي فى أوروبا التوقعات تشير إلى كسادا بمعدل 12.1% طبقا لتقديرات القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي ،والتي تعد أسوأ قراءة على الإطلاق بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.