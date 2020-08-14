شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يواجه حاجز مهم-تحليل - 14-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الغاز بتشكيل تداولات إيجابية قوية منذ أن نجح بتجاوزه مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا عند 1.980 ليشكل ذلك دعم جديد أمام التداولات الصاعدة, نلاحظ من الرسم المرفق مواجهة السعر حاليا لحاجز قوي عند 2.280 ليعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل بعض التذبذب الجانبي كما هو واضح بالرسم المرفق.
لابد من تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجاوز الحاجز المذكور سابقا وليفتح ذلك الباب أمام الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تبدأ من 2.480 و2.780 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.100 و 2.480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الغاز الطبيعي يواجه حاجز مهم-تحليل - 14-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.