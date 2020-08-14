اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي- تحليل - 14-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هدف إيجابي جديد بملامسته لمستوى 126.70 ليرتد بعد ذلك بشكل سلبي مؤقت مقتربا بذلك من الدعم الأولي المتمركز حاليا عند 126.00. ثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تحقيقه للهدف الرئيسي المستقر عند 127.40 ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.90 و 127.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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