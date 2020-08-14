شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 14-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إشارة إيجابية باندفاعه فوق مستوى 139.65 والذي طالما شكّل بدوره حاجز أمام المحاولات الصاعدة ليعزز بذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد بتسجيله لمستوى 140.20.

ثبات الدعم الأولي المستقر عند 137.70 واقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد ذلك من الضغوط الإيجابية وليمنح السعر عزم إيجابي جديد لنبقى بانتظار انجذابه قريبا للهدف الأول المستقر عند 140.80, وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 142.35 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد