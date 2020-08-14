شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 14-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إشارة إيجابية باندفاعه فوق مستوى 139.65 والذي طالما شكّل بدوره حاجز أمام المحاولات الصاعدة ليعزز بذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد بتسجيله لمستوى 140.20.
ثبات الدعم الأولي المستقر عند 137.70 واقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد ذلك من الضغوط الإيجابية وليمنح السعر عزم إيجابي جديد لنبقى بانتظار انجذابه قريبا للهدف الأول المستقر عند 140.80, وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 142.35 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 14-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.