شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 14-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الأولي المستقر عند 915.00 ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 980.00 ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 1040.00. تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا قرب مستوى 80 يتماشى مع توقعنا الصاعد ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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