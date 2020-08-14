شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقاوم سلبية ستوكاستيك– تحليل -14-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النحاس لتشكيل ارتداد سلبي لحظي ليستقر بذلك قرب مستوى الدعم المتمركز عند 2.7700 متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك المتذبذب حاليا دون مستوى 50, نلاحظ مقاومة السعر لهذه الضغوط بثباته فوق الدعم وليدعونا ذلك للتمسك بتوقعنا الصاعد لحين الوصول نحو 3.000 والذي بتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.1200 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7700 و 2.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم