شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 106.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.93 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.84، بينما حقق الأعلى له عند 107.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 7.9% مقابل تراجع 2.9% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.4%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 7.5% في حزيران/يونيو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 6.5% مقابل 5.1% في الربع الأول، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.9%، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.4% في حزيران/يونيو.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 70.3% مقابل 68.6% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 72.5 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للمحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين غداً السبت عبر الأقمار الصناعية والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وبالأخص عقب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.