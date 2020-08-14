شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الجمعة مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصادية الآسيوية.

هذا وقد عن تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 58.8 مقابل 56.2 في حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد عقب شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد بمجلس النواب الاسترالي عبر الأقمار الصناعية.

وصولاً لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار النمو عند 4.8% خلال تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%. بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 1.8% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وصدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت استقراراً عند 5.7% خلال تموز/يوليو،

وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا بعد الصين وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي لشهر حزيران/يونيو والتي تعكس ارتفاعاً 6.4% مقابل تراجع 2.1% في أيار/مايو.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليخسر 0.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,623.28، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 11.52 نقطة ويصل إلى المستوى 23,238.09.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليربح 4.97 نقطة ويصل إلى المستوى 4,640.68، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليخسر 5.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,315.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.13% ليخسر 33.98 نقطة ويصل إلى المستوى 25,196.69، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.80% ليخسر هو الأخر 33.63 نقطة ويصل إلى المستوى 2,403.90.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.27% ليخسر 30.79 نقطة ويصل إلى المستوى 11,470.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.68% ليربح 41.70 نقطة ويصل إلى المستوى 6,132.70.