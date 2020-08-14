شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: ارتفاع نسـبة الالتـزام باتفـاق خفـض الإنتـاج لـ107% فى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شـهر يونيو 2020 بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 2.5 %مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 85.9 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى انخفـاض إجمالى إمـدادات الـدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك بنسـبة 0.6%لتصل إلى 58.4 مليون برميل يوميا، كما إنخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك مــن الــنفط الخــام وســوائل الغــاز الطبيعى بنسبة 6.4 % لتصــل إلــى 27.5 مليــون برميل يوميا.
وأوضح التقرير،ارتفاع نسـبة الالتـزام بإتفـاق خفـض الإنتـاج القياسـي بـين دول "أوبـك +"إلى 107 %خلال نفس الشهر.
وتجدُر الإشارة إلى إجراء كل من المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت ودولـة الإمـارات العربية المتحدة لخفض إضـافى وطـوعى علـى إنتـاجهم بنحـو مليـون ب/ي و 80 ألـف ب/ي و 100 ألف ب/ي على الترتيب خلال شهر يونيو 2020 هذا وقـد تـم وقـف إنتـاج الـنفط مـن حقل الخفجي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال نفس الشهر.
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