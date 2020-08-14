شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في عام ونصف أمام نظيره الأمريكي عقب شهادة لوي أمام البرلمان الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد بمجلس النواب الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7138 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7149، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7135، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7154.

هذا وقد تابعنا ألقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي كلمته الافتتاحية أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد بمجلس النواب الاسترالي عبر الأقمار الصناعية والتي أعرب من خلالها عن رغبته في أن يكون الدولار الاسترالي منخفض لدعم النمو والتوظيف، مع أفادته بأنه لا يمكننا القول بأن الدولار الاسترالي أعلى من قيمته، قيمته عادلة على نطاق واسع.

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كما نوه لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد إلى أنه من غير المرجح أن تحقيق شروط رفع الفائدة على الأقل لمدة ثلاثة أعوام، وأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي يرون أن أفضل مسار للعمل هو الاستمرار في الحزمة الحالية، موضحاً صانعي السياسة النقدية ينظرون في إمكانية تنفيذ البرنامج العادي لمشتريات السندات وأنهم لم يستبعدوا برنامج شراء منفصل للسندات، أو حتى تعديلات على حزمة منتصف آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 7.5% في حزيران/يونيو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذاك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 6.5% مقابل 5.1% في الربع الأول، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.9%، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.4% في حزيران/يونيو.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 70.3% مقابل 68.6% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 72.5 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو.