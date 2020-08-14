شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في الصين خلال تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت استقراراً عند نسبة 5.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

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