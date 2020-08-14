شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نمو الإنتاج الصناعي في الصين بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت استقرار النمو عند 4.8% مقابل دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%.

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