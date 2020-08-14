شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية هادئة ليستقر حول مستوى 0.9100، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 0.9056 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8965 كهدف سلبي تالي.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 0.9187 ثم 0.9213 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط