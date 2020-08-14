شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأسفل بشكل هادئ ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7065 ثم 0.7000 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7170.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 14-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.