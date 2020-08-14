شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأسفل بشكل هادئ ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7065 ثم 0.7000 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7170.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط