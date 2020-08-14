شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 47.60، بينما يمثل الثبات فوق 44.40 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد