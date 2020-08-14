شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتخطي 43.05 للتوجه نحو 45.00 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 41.05 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد