شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الأهداف – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي يوم أمس لينجح باختراق مستوى 26.10 ويجتاز هدفنا الأول المنتظر عند 26.90، حيث يبدأ محاولات العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 29.80.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 26.90 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 25.06 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد