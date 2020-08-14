الذهب يجتاز المقاومة – تحليل - 14-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1934.68 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، وتمكّن من الوصول إلى هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1967.90، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يمثل اختراق المستوى الأخير مفتاح الاندفاع نحو 2008.80 كهدف إيجابي تالي.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.68 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار 1901.80 وقد يمتد إلى 1860.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1990.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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