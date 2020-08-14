شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3200، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3112، بينما يمثل الثبات دون 1.3362 الشرط الأهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط