شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده يوم أمس، ليقترب من حاجز 107.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة على المدى اللحظي والقصير، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 107.68. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 106.44. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.20 والمقاومة 107.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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