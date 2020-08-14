شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود لاختبار الدعم – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بعد الوصول إلى مناطق 1.3125، ليجري اختباراً جديداً لخط الدعم الذي يظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر 1.3045 سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار الدعم الأهم عند 1.2965 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد فعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1.3045 كعامل حماية أول للسيناريو الإيجابي المقترح، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3185.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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