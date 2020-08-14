شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1908.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق 1.1737، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط إضافي يصل هدفه التالي إلى 1.1632.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1908

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد