شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1908.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق 1.1737، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط إضافي يصل هدفه التالي إلى 1.1632.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1908
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 14-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.