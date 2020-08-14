شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم الكندوز اليوم الجمعة 14-8-2020 بمحلات الجزارة والهايبر ماركت 120-140جنيها، بينما سجلت أسعار السجق 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، والكبدة ما بين 120-140-150 جنيها الكيلو، أما البرجر البلدى فسجل 120-140 جنيها الكيلو، وجاءت أسعار الكوارع ما بين 80-120جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020 ما بين 130- 160 جنيها للكيلو.

ويذكر أن واردات اللحوم تراجعت خلال مايو الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 4.16 مليار دولار مايو الماضى، مقابل 6.78 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 38.7%.

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