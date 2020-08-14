شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام منجم حمش: إنتاج 93 كيلو ذهب كبداية وبيعهم للبنك المركزى بالجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد الصاوى مدير عام شركة حمش مصر لمناجم الذهب، إحدى شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، أنه خلال الفترة من شهر فبراير لنهاية يوليو الماضى تم إنتاج 93 كيلو ذهب، موضحًا أنه تم تسليمهم وبيعهم للبنك المركزى المصرى بالعملة المصرية، وذلك بعد أن تم تنقيتها إلى 9999 مرة، كأعلى درجة تنقية عالمية معتمدة لدى البورصات العالمية.

وأضاف اللواء خالد الصاوى لـ"الخليج 365"، أنه منذ بداية يوليو 2019 حتى الآن تم ضخ استمارات بـ37 مليون دولار، لشراء معدات وتجهيز موقع العمل وتجهيز الخامات المطلوبة لإنتاج معدن الذهب وتم إنشاء خطين إنتاج، لافتًا إلى أنه خلال انعقاد الجمعية العمومية بحضور الدكتور أسامة فارورق رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية وهشام الحازق الشريك التنفيذى وريمون خلاف الشريك الأجنبى وأعضاء مجلس الإدارة، تم استعراض الاستعانة بأحد الشركات الدولية الكبرى لعمل دراسة جدوى متكاملة، لحساب احتياطى المنجم من خام الذهب، وبناء عليه سيترتب عملية شراء مصنع لإنتاج الذهب طبقا لمواصفات الدراسة بخلاف خطوط الإنتاج.

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ويذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.