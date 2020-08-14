«المركزي» التركي يرفع كلفة التمويل.. والليـرة تهبـط لمستوى قياسـي جديـد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض البنك المركزي التركي على المقرضين في البلاد الحصول على التمويل عبر قنوات أكثر كلفة، وذلك في سعي جديد لكبح تأثير التراجع في قيمة الليرة، من دون رفع سعر الفائدة الرئيسي، فيما هبطت العملة التركية إلى مستوى متدنٍ قياسي، أمس الخميس.

وتراجعت الليرة إلى 7.3400 مقابل الدولار، وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.3650 يوم الجمعة.

ونظّم صناع السياسة، يوم أمس، مزاداً لمدة شهر لإعادة شراء 20 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) من خلال ما يسمونه الطريقة التقليدية. وكان متوسط سعر الفائدة للمقرضين الذين حصلوا على التمويل 10.96%، أي أعلى بمقدار 271 نقطة أساس من السعر المرجعي للبنك المركزي. (بلومبيرج)