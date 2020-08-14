شكرا لقرائتكم خبر عن 34 % تراجع عدد المسافرين جواً بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أعداد المسافرين جواً في الصين بأكثر من 34% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وقال المسؤول في إدارة الطيران المدني في الصين وو شيجي، أمس الخميس، إن عدد الركاب المسافرين عبر الجو انخفض بنحو 34.1% خلال يوليو/تموز الماضي عند المقارنة مع عام مضى، نقلاً عن وكالة «رويترز».

وتمثل هذه النسبة تعافياً ملحوظاً مع هبوط بلغت نسبته 42.4% خلال يونيو الماضي.

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