ارتفاع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بحوالي 7 % لأول مرة في 3 أسابيع متتالية مع هبوط التكاليف لأدنى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة الأربعاء، أن طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6.8 % خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس/ آب الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وجاء ذلك مع تراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 514.400 ألف دولار لمستوى قياسي متدن عند 3.06 في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.14 % في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات أن صعود طلبات الرهن العقاري جاء مع انخفاض التكاليف لمستوى قياسي في الأسبوع الماضي، حيث أصبح المستثمرون أقل تفاؤلاً بالتعافي الاقتصادي نظرًا لعودة حالات الفيروس.

وارتفع طلبات إعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 7 % في الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

كما صعدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل بنحو 2 % خلال الأسبوع الماضي.