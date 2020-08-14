«جلفار»: زيادة المبيعات 90% في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”



حققت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» مبيعات بقيمة 169.7 مليون درهم منذ بداية يونيو 2020، ما شكّل زيادة 90% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019. ويعود سبب ذلك إلى رفع التعليق المؤقت لتصدير المنتجات إلى الكويت والسعودية وعمان والبحرين في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب النمو الذي حققته الشركة في العديد من أسواقها الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت «جلفار» عن خسارة صافية بحوالي 25.6 مليون درهم، ما يعتبر تحسنّاً بنسبة 73% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، وهو يأتي نتيجة الزيادة في صافي المبيعات وخفض المصاريف وتحسين هوامش الربح الإجمالي.

أما عن شهر يوليو 2020، فقد نجحت «جلفار» في إعادة هيكلة قاعدة رأس المال لديها بعدما انتهت من إصدار حقوق الاكتتاب، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المطلوبة بأكثر من 2.3 مرة، ما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»: تؤكد النتائج المشجعة المتمثلة بزيادة نسبة المبيعات وتقليل الخسائر خلال الربع الأخير، مرونة نموذج أعمال الشركة ورؤيتها الريادية. ويعدّ هذا التقدّم الهام الذي أحرزناه أساسيّاً للحفاظ على إرثنا الممتد لأكثر من 40 عامًا، لا سيما لناحية توفير حلول رعاية صحية متقدمة في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»: تواصل جلفار مسيرة الازدهار وتحقيق الإنجازات خلال رحلتنا للعودة إلى الربحية وتعزيز أداء أعمالنا، وبشكل خاص بعدما قمنا بإعادة هيكلة ناجحة لرأس المال وعودتنا إلى السعودية وجميع أسواق مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الذي نستمر فيه بتطبيق مهمتنا المتمثلة بتوفير إدارة كاملة للأمراض لملايين العملاء الذين يسعدنا أن نخدمهم محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونحرص في هذا الشأن على الحفاظ على المسار التصاعدي خلال تحوّلنا.