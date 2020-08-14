شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع البطالة في فرنسا لأدنى مستوى خلال 37 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا، الخميس، تراجع البطالة في البلاد إلى أدنى مستوى في 37 عاماً خلال الربع الثاني، حيث تفاقم اتجاه نزولي استمر عدة سنوات، بفعل إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، ما جعل الناس غير قادرين على البحث عن عمل.
وانخفض معدل البطالة إلى 7.1% من 7.8% في الربع الأول، متراجعاً إلى أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 1983 عندما بلغ 7%.
وحذر المعهد من أن بيانات الربعين الأول والثاني من 2020 تأثرت بإجراءات العزل العام بين منتصف مارس/آذار حتى منتصف مايو/أيار، والتي خفضت عدد أولئك الذين يُصنفون كعاطلين؛ إذ إنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.
وتُعرِّف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه الشخص الذي لا يعمل، لكنه جاهز للعمل ويبحث عن وظيفة، وهو ما كان مستحيلاً فعلياً في معظم القطاعات خلال العزل العام.
وقال المعهد: «التراجع الحاد في البطالة في الربع الثاني من 2020، ليس نتيجة لتحسن سوق العمل، وإنما هو نتيجة للعزل العام».
وأضاف أن عدد من يريدون وظيفة لكنهم لا يُعتبرون عاطلين عن العمل، بحسب تعريف منظمة العمل الدولية، ارتفع 1.9 نقطة مئوية إلى 6% من القوى العاملة. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع البطالة في فرنسا لأدنى مستوى خلال 37 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.