شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بنك الإمارات دبي الوطني إجراء مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر - لبنان بشأن إمكانية الاستحواذ المحتمل على حصة المساهمين الحالية في بنك لبنان والمهجر -مصر.

أعلنت «الخليج للملاحة» فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 16 ولغاية 25 أغسطس/ آب 2020، ودعا مجلس إدارة الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية 31 الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة لملء المقاعد الشاغرة.

أعلنت «إشراق للاستثمار» تعيين زياد كلداري كعضو مجلس إدارة جديد اعتباراً من، أمس الخميس، بدلاً من العضو المستقيل صالح الهاشمي.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تأكيد تصنيفه الائتماني من كابيتال أنتليجنس عند (A-/A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.