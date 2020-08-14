شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل زيادة الإقبال مع انخفاض الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الذهب الخميس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل مزيداً من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم، بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع، عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات، مما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 934.95 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2140.89 دولار للأوقية. (رويترز)

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