«وول ستريت» تكافح للاستفادة من تراجع إعانات البطالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت توترات التجارة وخلافات «الرسوم الجمركية»، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على أسواق الأسهم العالمية من جديد، وفي ظل ذلك انخفضت المؤشرات الأوروبية والأمريكية، فيما تباينت الآسيوية التي استفادت من آمال التوصل لاتفاق على خطة تحفيز أمريكي إضافية وصعود قوي ل«وول ستريت» في تداولات، أمس الأول الأربعاء.

في بورصة نيويورك، تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي بعد أن نزلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لما دون المليون، الأسبوع الماضي، لكن من المرجح أن يكون السبب هو انقضاء دعم أسبوعي يبلغ 600 دولار،مما ثنى البعض عن تقديم طلبات، ومن المؤكد أن المستثمرين يواصلون مراقبة الحزمة التحفيز الجديدة وسط عدم وضوح الرؤية بشأنها حتى الآن، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، هذا الأسبوع، إن الجانبين بعيدين عن الاتفاق بشأن حزمة التحفيز.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة بنحو 0.4% إلى 27873 نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.2% إلى 3373 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.3% إلى 11049.1 نقطة.

وفي القارة العجوز، أنهت الأسهم الأوروبية الخميس، موجة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام؛ إذ أبقت الحكومة الأمريكية رسوماً على إيرباص ومجموعة من السلع الأوروبية الأخرى دون تغيير، بينما تسبب تداول مجموعة من أسهم الشركات القيادية بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي في تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، فيما نزل سهم إيرباص 0.7%، بعد أن قالت واشنطن إنها ستُبقي على رسوم بنسبة 15% على الطائرات، ورسوم بنسبة 25% على سلع أوروبية أخرى، على الرغم من التحركات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتسوية نزاع طويل الأمد بشأن دعم طائرات.

وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الانخفاضات بين بورصات أوروبا الرئيسية، بقيادة أسترازينيكا و«بي بي ودياجيو» وجلاكسوسميثكلاين، وليجال اند جنرال، التي جرى تداولها جميعاً دون الحق في توزيع أرباح.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكاي لأعلى مستوى في ستة أشهر تقريباً، الخميس، مدفوعاً بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا، فيما يتمسك المستثمرون بآمال تطبيق الولايات المتحدة إجراءات تحفيز، على الرغم من تعثر المحادثات بين مشرعين أمريكيين.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.78% إلى 23249.61 نقطة، عند الإغلاق، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير/شباط، وعوض تقريباً كافة خسائره التي تكبدها منذ بدء جائحة «كوفيد 19».

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16% إلى 1624.15 نقطة، مقترباً من ذروة سجلها في يونيو/حزيران.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي تشمل الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، بدعم من توقعات بزيادة الطلب على الرقائق المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة، مثل اتصالات الجيل الخامس بعد مكاسب قوية لأقرانها العالميين. (رويترز)