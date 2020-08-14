44.8 مليار درهم تجارة الإمارات مع اليابان في النصف الأول

حافظت الإمارات على موقعها، باعتبارها أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى منطقة الشرق الأوسط، باستحواذها على حصة 32.4% من تجارة المنطقة الإجمالية مع اليابان، والتي وصلت إلى نحو 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري. واستحوذت الدولة على حصة 32.1% من صادرات دول المنطقة إلى اليابان، ونحو 33.4% من وارداتها منها.

وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني (جيترو) تراجع قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات واليابان في النصف الأول من العام الجاري بنحو 21% إلى 44.77 مليار درهم، مقابل 56.89 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى اليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 24% إلى 34.2 مليار درهم، مقابل 44.9 مليار في النصف الأول من العام الماضي. وتراجعت في الوقت نفسه قيمة واردات الدولة من اليابان بنحو 12% إلى 10.57 مليار درهم.

وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تراجع في فائض الدولة في ميزانها التجاري مع اليابان بنحو 28% إلى 23.64 مليار درهم في النصف الأول 2020.